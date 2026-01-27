El equipo de Cerro Porteño para enfrentar a Sportivo San Lorenzo

El “Ciclón” llega a este compromiso con la necesidad de ajustar piezas tras un debut con sabor a advertencia frente a Libertad. En aquel encuentro, el rendimiento del equipo fue de más a menos: tras un primer tiempo positivo en el que logró adelantarse en el marcador, el conjunto azulgrana terminó sufriendo en el complemento y estuvo cerca de la derrota al ser superado futbolísticamente por el “Gumarelo” de Francisco “Chiqui” Arce.

Ante esta situación, el entrenador uruguayo Jorge Bava optará por introducir cambios significativos en casi todos los sectores del campo. Según los reportes del periodista Jorge Izquierdo de ABC Cardinal, el director técnico charrúa buscará una respuesta colectiva superior a la exhibida el sábado anterior en La Nueva Olla. Entre las variantes destacadas en la defensa, el charrúa Fabricio Domínguez Huertas recuperará su posición habitual como lateral derecho, provocando la salida del juvenil Rodrigo Gómez del once inicial.

En la zona media, la novedad principal será la inclusión de Carlos Franco, quien ocupará la plaza del Sub19. Su ingreso responde a la normativa juvenil obligatoria de la APF, buscando no solo cumplir con el reglamento sino hacer que Dimínguez Huertas tomé su puesto en la última línea. No obstante, la noticia que más genera expectativa en la afición es la primera titularidad de Pablo Vegetti. El delantero argentino, principal apuesta ofensiva del mercado de pases, arrancará desde el inicio para ofrecer una referencia de área clara en el intento de potenciar el ataque cerrista.

De no mediar inconvenientes de último momento, el probable equipo azulgrana se perfila con Alexis Martín Arias en la portería, resguardado por una línea defensiva compuesta por Fabricio Domínguez Huertas, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros. En el centro del terreno se ubicarán Carlos Franco (Sub 19), Jorge Morel, Robert Piris Da Motta e Ignacio Aliseda, mientras que el frente de ataque estará liderado por la dupla de Juan Manuel Iturbe y el “pirata” Pablo Vegetti. Con este esquema renovado, el vigente campeón intentará capturar sus primeros tres puntos del año y disipar las dudas del estreno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy