Fútbol
27 de enero de 2026 - 14:05

A qué hora juega San Lorenzo vs. Cerro y dónde ver en vivo

Ignacio Aliseda, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Libertad por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay. FERNANDO ROMERO

San Lorenzo y Cerro Porteño disputan hoy la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo San Lorenzo y Cerro Porteño disputan hoy la segunda fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Rayadito de Sergio Orteman y el Ciclón de Jorge Bava juegan a las 20:15, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Cerro Porteño enfrenta a San Lorenzo y busca del primer triunfo

San Lorenzo vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:15 horas

Argentina: 20:15 horas

Brasil: 20:15 horas

Uruguay: 20:15 horas

Chile: 20:15 horas

Ecuador: 18:15 horas

Colombia: 18:15 horas

Perú: 18:15 horas

Venezuela: 19:15 horas

Bolivia: 19:15 horas

El Salvador: 17:15 horas

México: 17:15 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:15 horas

Estados Unidos - Este: 18:15 horas

Inglaterra: 23:15 horas

España: 00:15 horas

Bélgica: 00:15 horas

Marruecos: 00:15 horas

Sudáfrica: 01:15 horas

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Libertad por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

San Lorenzo vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

San Lorenzo vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.