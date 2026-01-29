Divisiones Formativas APF 2026: Torneo con dieciséis clubes

Para el efecto, en la sede central de la APF, hoy se llevó a cabo el correspondiente sorteo del fixture del renovado campeonato, en el que se dieron a conocer los enfrentamientos entre los clubes participantes, que con el incremento mencionado, elevará la cantidad de jugadores en competencia cada fin de semana.

En tal sentido, a los 12 clubes que actualmente compiten en la Primera División de nuestro fútbol, en la denominada Copa de Primera (Olimpia, Cerro Porteño, Libertad, Guaraní, Nacional, Sportivo Luqueño, Recoleta FC, Sportivo Trinidense, 2 de Mayo, Sportivo Ameliano, Rubio Ñu y Sportivo San Lorenzo), se suman General Caballero de Juan León Mallorquín, Atlético Tembetary, Independiente de Campo Grande y Sol de América, todos de la División Intermedia, y según indica el portal digital de la matriz de nuestro balompié, la decisión de incluir a estos cuatro clubes fue tomada en el marco del esfuerzo sostenido por seguir fortaleciendo el fútbol formativo de Paraguay.

Así, el Torneo 2026 constará de 30 fechas, divididas en dos ruedas –sistema será de todos contra todos–, con un total de 48 partidos por jornada, (son seis categorías) los que se jugarán cada sábado en distintas canchas y categorías. Según se dio a conocer igualmente, la competencia se iniciará el 28 de febrero y concluirá el 26 de setiembre. Igualmente, concluido el Torneo Anual 2026 se disputará el Octogonal Final, previsto del 3 de octubre al 14 de noviembre.

Lea además: Trinidense 0-Guaraní 0: Puntos compartidos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En total, la APF organizará durante el año más de 1.700 partidos de Divisiones Formativas, y cada juego, cada entrenamiento y cada joven en cancha, reflejarán el compromiso con la formación integral, la igualdad de oportunidades y la construcción de un camino sólido para las próximas generaciones, según se detalla en la publicación que se hizo pública hoy.