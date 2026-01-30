David Ojeda dirigirá el duelo entre Cerro Porteño y Luqueño

Este choque de alta convocatoria, que bajará el telón de la tercera ronda el lunes a las 20:15 en La Nueva Olla, estará bajo la conducción principal de David Ojeda. El colegiado contará con el respaldo técnico de Ulises Mereles desde la cabina del VAR, en un partido que históricamente exige la máxima atención debido a la intensidad de ambas hinchadas.

Por su parte, el otro grande de nuestro fútbol, Olimpia medirá fuerzas ante el Sportivo Trinidense en un compromiso que servirá como termómetro estratégico. Ambos equipos se verán las caras próximamente en el “filtro” paraguayo de la Copa Sudamericana, donde se jugarán el acceso directo a la fase de grupos del certamen continental. El encuentro se disputará este domingo a las 18:00 en el estadio Defensores del Chaco. La responsabilidad de arbitrar este duelo recayó en Juan Gabriel Benítez, quien será asistido por Fernando López en la revisión tecnológica del VAR.

Programación de mañana

Nacional vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Arsenio Erico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hora: 18:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.

Sportivo Ameliano vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 20:15.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Juan Mendoza y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Cartelera del domingo

Olimpia vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 18:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Milciades Saldívar y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Fernando López.

AVAR: Eduardo Britos.

Guaraní vs. Rubio Ñu

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 20:15.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: José Armoa.

VAR: José Méndez.

AVAR: Esteban Testta.

Lunes se completa la ronda

Recoleta FC vs. Libertad

Estadio: Ricardo Grégor.

Hora: 18:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Diego Silva y Derlys González.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Nancy Fernández.

Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 20:15.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Cardozo y José Villagra.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Esteban Testta.