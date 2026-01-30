La APF programó la cuarta y quinta ronda del torneo Apertura 2026

La cuarta fecha tendrá como uno de sus focos principales la frontera. El sábado 7 de febrero, a las 20:15, el Sportivo 2 de Mayo recibirá a Cerro Porteño en el estadio Río Parapití. El “Ciclón” llegará a este compromiso en pleno proceso de transición institucional, con la expectativa del reciente cambio de mando en su presidencia, para enfrentar a un equipo pedrojuanino que llegará a ese partido con el ritmo competitivo de la escena internacional, ya que enfrentará a Alianza Lima de Perú en el encuentro de ida de la fase preliminar.

Ese mismo fin de semana, el estadio Arsenio Erico será testigo de un duelo de contrastes históricos. El líder del torneo, Nacional, defenderá su posición ante el club más laureado del país, Olimpia. La elección de la sede cumple con el pedido expreso del técnico tricolor, Felipe Giménez, quien buscaba ejercer la localía en su propio feudo para medir fuerzas ante el Decano. Como cierre de los partidos de alto impacto, el domingo 8 de febrero se disputará el choque entre Libertad y Guaraní en el estadio La Huerta, uno de los enfrentamientos que fue ganando gran rivalidad en los últimos años en nuestro fútbol.

La quinta jornada, que se extenderá del viernes 13 al lunes 16 de febrero, presenta una prueba de fuego para la Academia. Tras medirse a Olimpia, Nacional deberá visitar consecutivamente a Cerro Porteño en La Nueva Olla el domingo 15 de febrero. Este enfrentamiento no solo es clave por la lucha en la cima de la tabla, sino que representa el gran atractivo de la fecha. Esta quinta fecha funcionará como el termómetro final antes del plato principal del fútbol paraguayo, el terreno quedará totalmente preparado para el Superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia.

Programaciones de las Fechas 4 y 5 del Torneo Apertura 2026