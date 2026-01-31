Ameliano logra su primera victoria y enciende las alarmas en San Lorenzo

La “V” azulada se conformó con el gol

El primer tiempo tuvo en gran parte el protagonismo del Sportivo Ameliano, que de los dos fue el que más cerca estuvo de inaugurar el marcador en esa etapa inicial, teniendo en los extremos una participación activa, quienes eran respaldados por los laterales en la faceta ofensiva.

En el primer cuarto de hora el dueño de casa generó su primera aproximación, mediante el desborde de Servián, quien ganó línea de fondo por izquierda y metió el centro atrás, que encontró dentro del área al otro extremo Fredy Vera, quien superó al portero Cristóforo, pero en la línea de sentencia apareció Iván Torres para impedir la conquista.

Posteriormente, desde posición lejana, Elvio Vera sacó un derechazo cruzado que se terminó estrellando por el poste de Cristóforo, quien mientras volaba observaba aliviado como ese vertical derecho se convertía en cómplice. En la media hora el “Rayadito” quedó con diez, por la expulsión de Villamayor.

Pese a la superioridad numérica, la “V” Azulada careció de la profundidad que mostró cuando estaban en igualdad de condiciones. El trámite fue controlado por el “Santo”, que alejó el peligro de su portería, y supo neutralizar al rival, cerrando la primera mitad con el marcador vacío.

Llegando a la hora de partido, en una incursión ofensiva, Paredes envió un centro que no pudo conectar Sanguina en el primer palo, ni Fredy Vera en el segundo poste. Este último, con el arco a su merced, no logró rematar por un impacto al rostro de Torres, detectado por el VAR y sancionado como pena máxima, que fue capitalizada por Elvio Vera.

Posteriormente, el local parecía estar conforme con la ventaja mínima, que intentó manejar haciendo circular el balón, ante un elenco que con la inferioridad cada vez sentía más el desgaste. Con empuje el “Rayadito” buscó la paridad y se aproximó con un tiro libre que Cáceres conectó de cabeza a las manos de Martínez.