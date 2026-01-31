Torneo Apertura 2026: Nacional es el único puntero

Amplia superioridad de la Academia

Nacional y 2 de Mayo PJC se enfrentaron hoy en La Visera, en un choque que tuvo un prometedor arranque, no solo por los goles que iban a llegar desde el inicio, sino por la propuesta futbolística (de amplia superioridad) que pudo exhibir el conjunto albo.

El anfitrión, en el primer minuto de juego, abrió el marcador a través de Thomas Gutiérrez, quien se desprendió de la marca defensiva, conectó de cabeza un centro enviado desde la esquina izquierda muy bien ejecutado y venció la portería defendida por Ángel Martínez, que no opuso resistencia.

Inmediatamente después el elenco visitante, tras triangular perfectamente en el medio sector de la cancha, profundizó y por intermedio de Rodrigo Ruiz Díaz, quien recibió una pelota cruzada al área local, remató con fuerza y consiguió el empate parcial 1-1 para los del norte, a los 5’.

En una jugada similar (tiro libre de esquina, pero desde la derecha), nuevamente Gutiérrez, merodeando el área, recibió una infracción de Sergio Sanabria (sujeción), y el juez Derlis Benítez decretó la pena máxima, la que Hugo Iván Valdez la tradujo en gol, a los 28’, para dejar 2-1 el resultado con el cual se fueron al descanso.

La etapa complementaria comenzó con el Trico igualmente cómodo, manejando los tiempos y superando en todas las líneas a los dirigidos por Eduardo Ledesma, quien realizó variantes con cambios de protagonistas y sistema táctico en el inicio (recordando que reservó a varias de sus figuras para el debut copero del miércoles), pero no consiguió mejora y lo pagó muy caro al final.

Y fue así que a los 51’, otra vez por la misma vía (la pelota parada, que fue un dolor de cabeza para el Gallo norteño), la Academia llegó al 3-1 luego de que Hugo Iván Valdez ensayara un tiro libre de esquina que fue desviado de cabeza por Wilson Ibarrola, contra su propia valla.

Y finalmente, Alejandro Samudio, a los 85’, y Josué Colmán (de penal), a los 90’, pusieron la cifra final de 5-1 hoy en Barrio Obrero.

Hugo Iván Valdez Medina: “Mostramos un gran juego”

Hugo Iván Valdez Medina, de 30 años, autor de uno de los cinco goles albos que se registraron hoy en La Visera, tras finalizar el partido y con respecto a los buenos resultados que consiguen como equipo, realizó el siguiente análisis:

“Creo que hicimos un gran partido hoy. Los dos primeros partidos ganamos, es cierto, pero en lo futbolístico, en el volumen, no nos pudimos soltar tanto. Hoy el equipo se vio suelto, manejó los tiempos, manejó la pelota y bueno, eso se vio reflejado después en el resultado final”.

Con relación a su rendimiento individual, soslayó:

“La verdad que me siento muy bien, me siento muy cómodo, los compañeros me hacen sentir muy querido y me apoyan. Cuando uno se siente querido, después le es más fácil mostrar la calidad dentro del campo. Hoy se dieron redonditas las cosas, mostramos un gran juego, que a pesar de la victoria, eso es lo que buscamos”, concluyó.