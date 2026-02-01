Guaraní y Rubio Ñu en busca del primer triunfo en el torneo Apertura 2026

El cierre de la actividad dominical por la tercera fecha del Apertura 2026 tendrá como protagonistas a Guaraní y Rubio Ñu, quienes se enfrentarán a las 20:15 en el estadio Erico Galeano de Capiatá. El duelo, clave para las aspiraciones de ambos en la tabla, contará con el arbitraje de Álvaro Giménez, mientras que la revisión tecnológica en el VAR estará a cargo de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Guaraní y la necesidad de recuperar terreno en la tabla

Guaraní se presenta en territorio del Deportivo Capiatá, donde ejercerá la localía con la obligación de dar un golpe sobre la mesa y sumar sus primeros tres puntos. El proceso de Víctor Ceferino Bernay no tuvo el arranque esperado en este Apertura 2026: tras debutar con derrota en el “Clásico más Añejo” frente a Olimpia y firmar un empate en blanco ante Sportivo Trinidense, el Legendario ya no tiene margen de error. Ganar hoy es la única vía para no quedar relegado frente al ritmo arrollador del líder Nacional, que hasta ahora mantiene una marcha perfecta.

Rubio Ñu, con el objetivo de registrar su primer triunfo

Rubio Ñu desembarca en la “Ciudad de los Mitos y Leyendas” con la mira puesta en su primera victoria tras el regreso a la División de Honor. Aunque el equipo de Gustavo Morínigo conserva el invicto, los dos empates cosechados —el último ante Recoleta FC en La Arboleda— saben a poco debido a su falta de contundencia, sobre todo ante el “Canario”. Esta escasez de triunfos tiene al Albiverde en la delicada zona de descenso, compartiendo el fondo del promedio con el Sportivo San Lorenzo, que vive un inicio aún más crítico.

Antecedentes de los duelos entre Guaraní y Rubio Ñu

La formación de Guaraní vs. Rubio Ñu en la Primera División de Paraguay

Gaspar Servio; Alcides Barbotte, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho y Alexandro Maidana; Agustín Manzur, Luis Martínez Soto, Félix Jesús Llano y Derlis Rodríguez; Richar Torales y Diego Fernández.

La formación de Rubio Ñu vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Rodi Ferreira, Brian Blasi, Jorge González Vázquez y Pedro Álvarez;Juan José Giménez, Rodrigo Rojas, Fernando Martínez y Ángel Cardozo Lucena; Pedro Báez y William Mendieta.