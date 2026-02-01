Olimpia sonríe en la agonía del partido ante un complicado Trinidense

Adrián Alcaraz, el héroe inesperado

La primera mitad del encuentro concentró las emociones en los polos. En el amanecer del partido, Olimpia inauguró el marcador de forma fortuita: la acción se gestó con un envío largo de Gamarra buscando la velocidad de Leguizamón; sin embargo, en su afán por interceptar el pase, Melgarejo terminó batiendo su propia valla al intentar evitar que el balón llegara al extremo franjeado.

Sobre el cierre de la primera mitad Trinidense encontró la paridad, mediante una de genialidad individual de Zarza, quien tres recibir de Gauto por izquierda desairó a Olmedo con una bicicleta, y pese al ángulo cerrado, sacó un remate al primer palo que contó con la complicidad de Olveira, cumpliendo así con la “ley del ex”, ya que el juvenil se encuentra cedido a préstamo.

La complementaria tuvo de todo. Olimpia volvió a adelantarse a la hora de partido mediante Quintana, quien recibió con ventaja tras un corte-pase de Gamarra, para posteriormente superar a Da Silveira y ajusticiar a Dufour con una sutil definición al poste izquierdo.

Con sus dos “tanques” en cancha, Clementino y “Chiquito” Giménez, Trinidense apostó claramente a la vía aérea para igualar el marcador. González estuvo a punto de lograrlo tras conectar con precisión un centro de Zarza, pero su testazo se marchó rozando el poste derecho del arco de Olveira.

Antes de alcanzar el último cuarto de hora, el “Triqui” llegó a la paridad mediante una gran acción colectiva que dejó a “Chiquito” cara a cara con Vargas, a quien superó con un túnel para luego meter el pase atrás que Clementino conectó de primera con un toque de zurda para depositar el esférico al fondo de la portería, en un momento en el que “Vitamina” buscaba cerrar el partido.

Ese tanto produjo el cambio de planes: las variantes defensivas pasaron a ser ofensivas y surtieron efecto con el gol ganador, que se originó en un cambio de frente de Ortiz, quien envió un balón elevado hacia Quintana, este de cabeza metió el balón al corazón del área para la atropellada de Alcaraz, quien se convirtió en el héroe inesperado.

“Nosotros lo buscamos”

El entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, hizo un análisis de lo que dejó el partido “Me gustaron muchísimo los primeros 25 minutos y no me gustó para nada los últimos 20 minutos del primer tiempo. Parece que el equipo se relajó, pensó que la cosa venía fácil y les dije a los jugadores: ‘lo peor que puede hacer un equipo de fútbol es bajar un cambio porque el rival se aprovecha de ese tipo de situaciones”, expresó.

“El segundo tiempo fue muy emotivo y de estados de ánimo. Lo que sí quiero recalcar es que nosotros lo buscamos siempre y el rival de alguna manera se sentía cómodo con el empate. Cuando nos pusimos en ventaja el rival volvió a encontrar la manera de empatarnos de vuelta y otra vez nos cedió un poco la pelota para que nosotros podamos salir a buscar”, analizó.