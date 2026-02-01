Pablo Sánchez: “A veces es lindo ganar como se ganó hoy; yo sé que no es lo ideal”

Para el técnico franjeado, el partido tuvo dos caras muy marcadas durante la primera mitad. El inicio arrollador no fue suficiente para sostener el ritmo, algo que terminó pagando caro ante la reacción del conjunto de Santísima Trinidad. “Obviamente contentos con el triunfo, ganar es muy lindo. A veces es lindo ganar como se ganó hoy; yo sé que no es lo ideal, pensando en que tampoco podemos sufrir siempre tanto para ganar. A mí me gustaron muchísimo los primeros 25 minutos del primer tiempo y no me gustaron para nada los últimos 20 de esa etapa inicial, cuando me parece que el equipo se relajó, pensó que la cosa venía fácil y le dije a los jugadores: ‘lo peor que puede hacer un equipo de fútbol es bajar un cambio’, porque el rival se aprovecha de ese tipo de situaciones y el rival lo aprovechó. Vio cuando nosotros bajamos una marcha a la manera con la que iniciamos”.

Lea más: Olimpia sonríe en la agonía del partido ante un complicado Trinidense

Sánchez destacó que, a pesar de los errores defensivos detectados, su equipo nunca renunció a la ambición de llevarse los tres puntos, incluso cuando el trámite se volvió un intercambio de golpes emocional. “El segundo tiempo fue muy emotivo y de estados de ánimo. Nosotros —lo que sí quiero recalcar— es que lo buscamos siempre, la diferencia, y el rival de alguna manera se sentía cómodo con el empate. Cuando nos pusimos en ventaja, el rival encontró otra vez la manera de volver a empatarnos y otra vez nos cedió un poquito la pelota para que nosotros volvamos a buscar. Entonces, sí quiero resaltar eso: nosotros siempre estuvimos en la búsqueda constante. Sí tenemos que mejorar porque cometimos muchos errores; de alguna manera sabíamos que el equipo rival atacaba mucho por izquierda y que es su lugar preferido para tratar de hacerle daño a los rivales. Lo habíamos hablado —no hubo mucho tiempo de entrenarlo—, pero nos paramos de alguna manera de cómo podía suceder el juego del rival o el ataque del rival y nos hicieron daño por ahí”.

Uno de los puntos donde “Vitamina” hizo mayor hincapié fue en la relación entre el volumen de juego generado y la cantidad de goles convertidos, una estadística que todavía no deja conforme al cuerpo técnico. “Nos preocupa que, porcentualmente, a nosotros nos cuesta un montón de llegadas para hacer cierta cantidad de goles. En este caso, llevamos seis goles en lo que va del torneo y los rivales, con menos llegadas, nos hicieron cuatro. Si bien nos hicieron menos de lo que hicimos, porcentualmente a lo que generamos no somos eficaces como nos gustaría para tener mayor tranquilidad en los trámites de los partidos. Fuimos protagonistas con Guaraní, hicimos un gol rápido; hoy lo mismo, y llega un momento en donde erramos, porque seguimos sosteniendo la posesión, y cuando erramos un par de goles y el rival entiende que tiene que hacer algunos ajustes o salir a presionarnos, nos complica un poco. Y ahí ya empezamos a dividir. Pero sí tenemos que empezar a sostener”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, el técnico se refirió al proceso de construcción de su equipo titular de cara a un calendario que se volverá más exigente con la llegada de las competencias internacionales. “Yo le dije a los muchachos: ya vamos a jugar nuestro tercer partido y es momento de que el equipo vaya agarrando una idea y una forma que nos dé identidad. Saber a qué jugamos, qué pretendemos, de qué manera queremos ser protagonistas, estamos en esa búsqueda todavía. Nosotros tenemos la misión de tratar de encontrar el once ideal lo más rápido posible. Hay entrenadores que lo encuentran en dos partidos, a algunos les cuesta ocho partidos; y yo creo que estamos cerca de encontrar el ideal, más allá de que después la misma cantidad de partidos —porque hay un calendario Mundial que nos va a apretar y aparecerá en el medio la Sudamericana— me da la sensación de que tenemos muchas variantes. Pero de alguna manera, tengo que ir encontrando el equipo ideal".