Cerro Porteño 2-Luqueño 0: El Ciclón se eleva

Lo del primer tiempo marca la diferencia

La ventaja de dos goles con el que se cerró el primer tiempo, de alguna manera, fue el premio al mejor andar de Cerro Porteño a diferencia de Luqueño. Pero apenas arrancó el partido, el técnico azulgrana, Jorge Bava, tuvo que retocar la formación y el plan táctico a raíz de la lesión que lo sacó de la cancha a Juan Manuel Iturbe.

Fue Gabriel Aguayo el reemplazante de Itu, con la intención de llegar al arco auriazul, con mayor dominio la pelota fue arrimando al Ciclón a la portería de Aguilar. La transición de la pelota se hizo rápida a pesar de la falta de claridad y precisión. Luqueño buscó responder, sin embargo perdía rápido la pelota, pues esta vez el fondo azulgrana pisó con mayor firmeza la cancha, a diferencia de los partidos anteriores.

Morel avisó con un remate mordido que Aguilar lo supo contener, pero no mucho después el “flaco” Aliseda sacó un tiro libre colocado –mientras todos esperaban un centro– que obligó sacudirse al arquero del Sportivo, que sacó el balón que tenía destino del ángulo. Del tiro de esquina Aliseda hace caer la pelota en el centro del área, donde apareció Morel y con golpe de cabeza, gol y ventaja. A partir de esa diferencia el trámite se hizo dividido hasta que, cuando terminaba la primera parte, le cometen una falta de Vegetti y penal, del que se hizo dueño el “Pirata”, para la primera anotación de este y delirio en las gradas.

Mucho recorrido e intenso, pero poca claridad en el manejo de la pelota se extendió a lo largo del segundo tiempo. La ventaja tuvo algo cómodo a los dirigidos por Bava, pues a pesar de refrescar el medio campo y algo en ataque, el equipo de Lucas Barrios no supo ordenarse en la cancha. Tras muchas jugadas de pelota detenida, dentro del ímpetu de generar algo para el descuento, fue la misma defensa local que abrió la posibilidad de anotar a Luqueño tras una desinteligencia de Velázquez, pero en dos ocasiones seguidas Piris da Motta sacó el balón sobre la línea. Al final del juego el Ciclón generó más emociones con aproximaciones, pero ya no se volvió a marcar. Triunfo en casa y escalada en la tabla.