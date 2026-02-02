Libertad y la necesidad de ganar para quedar cerca de Nacional

Libertad enfrenta hoy a Recoleta FC en el penúltimo partido de la tercera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario y el Gumarelo juegan a las 18:00, hora de Paraguay, en el Ricardo Gregor de Asunción: conduce Alipio Colmán con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Recoleta, por la primera victoria

Recoleta FC busca el primer triunfo en el campeonato. El Funebrero de Jorge González, que este año disputa la Copa Sudamericana (vs. Nacional en la Fase Preliminar), empató en las dos primeras presentaciones: 1-1 con Sportivo Trinidense en el estreno y 1-1 con Rubio Ñu. El Canario también tiene como objetivo mejorar el promedio para no comprometer la permanencia.

Libertad y la obligación a ganar

Libertad está necesitado de un segundo triunfo consecutivo para recortar la diferencia de puntos con el líder Nacional. El Gumarelo de Francisco Arce superó 1-0 a Sportivo Ameliano en la ronda anterior, logrando la primera victoria en el certamen luego del debut con empate ante Cerro Porteño. El Repollero suma 4 unidades y está a 5 de la Academia de Felipe Giménez.

La formación de Libertad vs. Recolea FC en la Primera División de Paraguay

Nelson Ferreira: Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Wilfrido Báez, Juan Franco, José Espínola, Junior Noguera; Kevin Parzajuk y Allan Wlk.

La formación de Recolea FC vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Thiago Fernández, Hugo Fernández; Gustavo Aguilar y Lorenzo Melgarejo.