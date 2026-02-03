Cerro Porteño sube en la tabla y Vegetti anota el gol 50 del torneo

La tercera fecha del torneo Apertura 2026 se cerró anteanoche con el triunfo de Cerro Porteño sobre Sportivo Luqueño (2-0), y con la esperada anotación de Pablo Vegetti, el segundo azulgrana y que así el Pirata deja registrado el gol 50 del campeonato.

Con esa victoria el equipo del técnico uruguayo Jorge Bava llega a siete puntos y se ubica a dos del vecino del otro lado de la calle, Nacional, al que enfrentará en quinta ronda de este campeonato.

El “Pirata” marcó de penal en el tercer minuto de adición cuando terminaba el primer tiempo del juego en Barrio Obrero. La primera anotación fue de Jorge Morel, el destacado del encuentro y cuyo rendimiento viene de menos a más. “Si todos estamos enchufados, metidos en el juego, no hay equipo en Paraguay que nos iguale en ese sentido. Estamos para grandes cosas, para pelear el campeonato”, advirtió el mediocampista del cuadro del Ciclón.

Luego de la virtud de marcar el primer gol ante el Sportivo y tras el encuentro, Morel comentó: “Desde que llegó Jorge Bava me pidió que pise siempre el área, conocía esa característica mía desde Guaraní” y sostuvo que “hicimos una gran pretemporada, y se va reflejando eso poco a poco”, saliendo al paso a aquellos que cuestionan haber sido el último plantel en arrancar.

Invicto del entrenador

Jorge Bava terminó ganado el título del Clausura 2025 sin perder un solo partido y esa virtud lo arrastra en esta temporada. Son 13 juegos dirigidos, con el recuento de 8 triunfos y 5 empates, en medio de la Supercopa (5-2) y Copa Paraguay (0-0).