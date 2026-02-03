Tras la derrota de Libertad contra Recoleta: “Nos faltó eficacia cuando fuimos superiores”

Con relación al trámite del juego en el “Ricardo Gregor”, el técnico de Libertad, Francisco Chiqui Arce señaló que fue un “duro partido frente a un rival difícil siempre, especialmente jugando aquí. El primer tiempo muy parejo, el segundo tiempo nosotros con nuestro formato habitual de equipo, con el equipo base y con los cambios estuvimos mucho mejor. Convertimos, estuvimos como para aumentar y después en dos intenciones con pelota en nuestro poder, ellos se aprovecharon muy bien y terminaron empatándonos, hasta dar vuelta el resultado”.

Lea más: Remontada canaria

Prosiguió: “Nos faltó eficacia en el momento en que estábamos superiores en el trámite, tuvimos momentos muy muy buenos, con acciones muy claves como para poder aumentar. Me acuerdo de dos o tres muy puntuales, y después nos dejamos, nos confiamos. Yo creo que en esas acciones llegaron los dos goles, cuando la pelota estaba en nuestro poder en distintos sectores de la cancha, especialmente mas en el campo de ellos en el segundo gol, y mas cerca del campo nuestro en el primer gol”.

También alegó que “no tuvimos la suficiente capacidad de poder recuperar, marcar, molestar y me parece que nos hicieron de manera muy fácil los dos goles. Cuando podíamos estar aumentando el marcador terminamos perdiendo un partido donde pudimos salir de aquí con alegría, terminamos saliendo con tristeza”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respecto a la pista sintética, el terreno mojado, y otros factores, aseguró “pensé que iba ser peor, pero estaba en mejores condiciones. Obviamente ellos tienen mas práctica, mas costumbre de jugar, porque me imagino que entrenan también o normalmente juegan su partido de local aquí. Pero no vi muchas dificultades para nosotros, nos manejamos bien, conseguimos circular cuando había que hacerlo. Sí que tuvimos todas esas cuestiones que ya mencioné ofensiva y defensivamente para no salirnos con un resultado de victoria, porque parecía que iba a ser así. No fue que nos dejarnos estar, pero puntualmente en jugadas muy claves fallamos, en no poder pelear la disputa, en no recuperar bien, en no controlar bien para poder descargar para seguir jugando y nos convirtieron de esa manera”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con el ingreso de Aguilar, Martínez y Ramírez que buscó: “Fue lo que se vio en el partido. Prácticamente nuestra forma de jugar en cuanto sistema, mas costumbre tienen, se juntaron, se encontraron, jugamos mucho mejor, fuimos superiores, convertimos el gol, tuvimos mas chances, llegamos con profundidad, con pases y de forma vertical, con pases cortos y no largos, filtrando y recuperando alto, como queríamos hacerlo en el primer tiempo recuperando y el primer tiempo fue muy parejo, muy disputado, con pocas chances”.

Reiteró: “Lo negativo es que no pudimos sostener el resultado o aumentarlo cuando tuvimos esas chances muy claras, para poder sí a partir de allí controlarlos. Después, ellos con su empuje, nos llegaron a convertir esos dos goles”.

Lesiones de Fernández, Rojas y debut de Villalba

Con relación a las lesiones de los jugadores Hugo Fernández y Robert Rojas, dijo: “Lo de Hugo es mas preocupante pero todavía no tenemos reporte oficial. Seguramente mañana (este martes), con mas calma o cuando esté fría la lesión digamos, vamos a ver si se inflama, se desinflama, hacer un tipo de examen y veremos si ya podamos tener un diagnóstico. Lo de Robert es mas bien una circunstancia del partido, porque al final esperamos a ver si con el último cambio lo cambiábamos a él, pero pidió terminar el partido”.

Por el debut de Estiven Samuel Villalba, señaló: “La regla nos obliga a poner a chicos, y le pusimos a Samuel. Creo que dentro de todo estuvo normal, regular, no de la forma obviamente en que se comporta en los entrenamientos porque es diferente jugar los partidos de verdad, especialmente para un chico, así como para los que están dentro de la regla para un futbolista de todos los clubes. Ahora veremos cómo hacer para el partido contra Guaraní”.