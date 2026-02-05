Blas Romero pitará Nacional-Olimpia, el “plato fuerte” de la cuarta fecha

El foco de atención se centra en el cierre de la jornada, donde el líder absoluto, Nacional, pondrá a prueba su invicto ante un Olimpia que busca arrebatarle el liderazgo de la clasificación. Para este choque de alto voltaje, la Comisión de Árbitros ha confiado el silbato a Blas Romero, quien estará respaldado tecnológicamente por José Méndez desde la cabina del VAR.

Por su parte, Cerro Porteño, otro de los contendientes directos en la parte alta de la tabla, deberá subir a Pedro Juan Caballero el sábado. En el siempre desafiante reducto del Sportivo 2 de Mayo, el arbitraje principal correrá por cuenta de Derlis López, mientras que el análisis de las jugadas en el VAR quedará bajo la supervisión de Carlos Figueredo.

Más allá de las designaciones, la APF tomó medidas excepcionales en la programación de esta cuarta y quinta ronda. Debido a las altas temperaturas que azotan al país, se determinaron actualizar los horarios de los encuentros con el objetivo estricto de preservar la salud y la integridad de los jugadores, árbitros y demás protagonistas del espectáculo deportivo.

La cartelera de mañana

Sportivo San Lorenzo vs. Recoleta FC

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estadio: Gunther Vögel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Horario: 18:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Esteban Testta y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Derlis Benítez

AVAR: Nancy Fernández.

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 20:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milciades Saldívar.

El programa del sábado

Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense

Estadio: La Arboleda.

Horario: 18:30.

Árbitro: David Ojea.

Asistentes: Julio Aranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño

Estadio: Río Parapití.

Horario: 20:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Cuevas y José Mercado.

Cuarto árbitro: José Armoa.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

El domingo se completa la cuarta

Libertad vs. Guaraní

Estadio: La Huerta.

Horario: 18:30.

Árbitro: Juan Benítez.

Asistentes: Milciades Saldívar y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: José Villagra.

Nacional vs. Olimpia

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 20:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Méndez.

AVAR: Eduardo Britos.