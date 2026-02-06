La cuarta ronda del Apertura 2026 enciende motores con un reencuentro histórico

La situación del equipo Santo es crítica en este inicio de campeonato. El conjunto dirigido por Sergio Orteman debe empezar a transformar su juego en resultados positivos, ya que hasta el momento solo ha cosechado derrotas en sus tres presentaciones previas ante Nacional, Cerro Porteño y Ameliano. Este flojo rendimiento lo mantiene hundido en la tabla del promedio, panorama que se complica aún más ante la baja obligatoria de Héctor Villamayor, quien fue expulsado en la jornada anterior. En la vereda de enfrente, el Canario llega al Gunther Vögel con el ánimo fortalecido tras su valiosa victoria por remontada ante Libertad, un 2-1 que lo posiciona como un rival de cuidado.

Una vez finalizado el duelo en “Ciudad Universitaria”, la atención se trasladará a la ciudad de Capiatá. En el estadio Erico Galeano del Club Deportivo Capiatá, desde las 20:30 (también bajo el nuevo esquema horario), Sportivo Luqueño oficiará de anfitrión frente a Sportivo Ameliano. Se trata de un choque entre dos equipos comprometidos en la zona baja de la tabla y que comparten la urgencia de sumar para escapar del fantasma del descenso.

El cuadro auriazul, bajo la conducción técnica de Lucas Barrios, busca reponerse urgentemente de dos caídas consecutivas sufridas ante Nacional y Cerro Porteño, intentando recuperar la imagen mostrada en el debut cuando vencieron al 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero. Por su parte, la formación de Roberto Nanni llega con un poco más de oxígeno tras haber conseguido una victoria vital la fecha pasada ante San Lorenzo. Con estilos similares y necesidades idénticas, el duelo de Sportivos promete ser una batalla, en lo que más adelante pordría ser la supervivencia en la categoría.