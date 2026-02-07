Cerro Porteño sube a la “Terraza” con la misión de asumir el liderato

El cierre de la jornada sabatina por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 estará a cargo del Sportivo 2 de Mayo y Cerro Porteño. El “Gallo” norteño recibirá al conjunto de Barrio Obrero en el emblemático estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, en un duelo programado para las 20:30 (hora local). La justicia deportiva en el campo de juego estará a cargo del árbitro principal Derlis López, mientras que la gestión de la tecnología y el análisis de las jugadas desde la cabina del VAR será responsabilidad de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo 2 de Mayo, por la carga anímica para el desquite

El Sportivo 2 de Mayo llega con el ánimo en alto tras hacer historia a mitad de semana, en su debut absoluto en la Copa Libertadores, que saldó con una victoria ante Alianza Lima de Perú, logrando así su primer triunfo oficial de la temporada. Sin embargo, la realidad en el torneo doméstico es distinta. El equipo dirigido por Eduardo Ledesma aún no conoce la victoria, tras caer en el debut frente a Rubio Ñu, empatar con Olimpia y sufrir una reciente derrota por goleada ante Nacional.

Esta racha negativa mantiene al equipo norteño en la penúltima posición de la tabla, superando únicamente al Sportivo San Lorenzo, que es el único en lo que va del certamen que no logró puntuar. Por ello, sumar de a tres este fin de semana en la “Terraza” del país es vital para abandonar la parte baja de la clasifición y ganar el impulso anímico necesario de cara al próximo miércoles, cuando dispute el partido de vuelta de la fase inicial del máximo certamen de clubes del continente.

Cerro Porteño por desplazar de la cima a Nacional

Cerro Porteño encara esta temporada con la firme misión de defender el título obtenido el semestre pasado, cuando conquistó el torneo Clausura. Bajo la dirección técnica de Jorge Bava, el “Ciclón” se presenta ante una oportunidad inmejorable de escalar hasta la cima de la tabla de posiciones y desplazar provisionalmente a Nacional, equipo que mañana se medirá ante un Olimpia que también acecha la punta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A pesar de sufrir ausencias determinantes para este encentro en el Norte —específicamente la de Blas Riveros y Juan Manuel Iturbe—,mejor jugador y máximo artillero de la temporada anterior, el conjunto azulgrana busca encadenar su tercera victoria consecutiva. Tras igualar en su debut frente a Libertad, el campeón llega en racha positiva luego de superar sucesivamente al Sportivo San Lorenzo y al Sportivo Luqueño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antecedentes del duelo entre Sportivo 2 de Mayo y Cerro Porteño

La formación de Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Miguel Barreto, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz y Wilson Ibarrola; Sergio Fretes, Sergio Sanabria, Ulises Coronel y Pedro Delvalle; Fernando Matías Cáceres y Rodrigo Ruiz Díaz.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Guillermo Benítez; Gabriel Aguayo, Jorge Morel, Robert Piris da Motta e Ignacio Aliseda; Carlos Franco y Pablo Vegetti.