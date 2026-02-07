Sportivo 2 de Mayo y Cerro Porteño empatan sin goles en Pedro Juan Caballero

Imprecisiones e ineficacia en el Norte

El Sportivo 2 de Mayo tuvo todo para cerrar una semana redonda, pero tras el triunfo del miércoles ante Alianza Lima por la Copa Libertadores, ayer no logró concretar otro golpe frente a Cerro Porteño en Pedro Juan Caballero.

Las imprecisiones y la falta de eficacia en las situaciones ofensivas le impidieron superar a un discreto Ciclón, que nunca encontró el rumbo durante el encuentro.

Varios puntos flojos exhibió Cerro en la primera mitad, lo que le costó el desarrollo del juego debido a las discretas actuaciones de Aguayo y Franco, quienes no lograron encajar en el esquema planteado por el técnico Jorge Bava.

El primer remate “peligroso” llegó a través de Piris da Motta, que capturó un rebote fuera del área y sacó un disparo al arco defendido por Ángel Martínez.

Por su parte, 2 de Mayo generó numerosas situaciones de gol que no supo capitalizar. Las estadísticas favorecían al Gallo, que llegó a ejecutar ocho tiros de esquina, pero tampoco logró aprovechar los errores defensivos, como la mala salida de Pérez y una ocasión clara frente al arco de Martín Arias, en la que Diego Costa, en soledad, no pudo acertar al arco.

Situaciones que impidieron que el conjunto pedrojuanino se pusiera en ventaja en el arranque del encuentro.

Para la segunda mitad, Bava acertó al realizar cambios inmediatos, reemplazando a Franco y Aguayo por Rodrigo Gómez y Klimowicz, además del ingreso de Cecilio Domínguez. Estas variantes le dieron otro ritmo a Cerro, que manejó mejor la pelota, aunque le faltó contundencia: las proyecciones de Guillermo Benítez y Gómez no alcanzaron para que Vegetti tuviera oportunidades claras en el área.

En cuanto al conjunto dirigido por Ledesma, se mantuvo ordenado en todas sus líneas y salió con rapidez al ataque cada vez que recuperó el balón. Así se forzó un tiro de esquina que en principio no parecía generar peligro, pero tras la revisión del VAR se detectó un claro agarrón de Rodrigo Gómez a Diego Acosta, sancionándose penal a diez minutos del final.

El propio Acosta ejecutó la pena máxima, que fue contenida por Arias para fortuna de Cerro, que mantuvo su invicto. Luego, ya no se generaron ocasiones y el cotejo finalizó sin goles.