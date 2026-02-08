Fútbol
08 de febrero de 2026 - 10:49

A qué hora juega Libertad vs. Guaraní y dónde ver en vivo

El defensor de Libertad, Diego Viera intenta la salida ante la marca del atacante de Guaraní Iván Ramírez Ferreira.
Libertad y Guaraní se enfrentan en La Huerta, en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Libertad y Guaraní se enfrentan en La Huerta, en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo de Francisco “Chiqui” Arce y el Legendario de Víctor Ceferino Bernay juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Libertad vs. Guaraní: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Libertad vs. Guaraní e: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Libertad vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.