Libertad y Guaraní abren la jornada dominical en Tuyucuá

La jornada dominical de la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 se pone en marcha con uno de los duelos más intensos del fútbol paraguayo en la actualidad. Libertad y Guaraní, protagonistas de una rivalidad que ha crecido con fuerza en los últimos años, se enfrentarán a las 18:30 en el estadio La Huerta, en Asunción. El arbitraje principal estará a cargo de Juan Gabriel Benítez, mientras que la supervisión de las jugadas mediante la tecnología del VAR será responsabilidad de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Libertad y la necesidad volver a la ruta triunfal

El equipo comandado por Francisco “Chiqui” Arce llega a este compromiso con la imperiosa necesidad de superar su actual irregularidad. Tras un arranque inestable —marcado por el empate inicial ante Cerro Porteño y una victoria ajustada contra Ameliano—, la reciente caída frente a Recoleta FC ha generado preocupación en las carpas de Tuyucuá. El panorama se complica para el “Repollero” debido a la ausencia obligada de Hugo Fernández. El extremo, pieza fundamental en la ofensiva, sufrió una rotura parcial de ligamento y una lesión leve de menisco durante el último encuentro ante el “Canario”. Esta grave lesión lo mantendrá fuera de acción durante la mayor parte del año. Bajo este escenario, Libertad está forzado a reencontrarse con el triunfo para evitar que los líderes del Apertura 2026 tomen una distancia prematura.

Guaraní, por prolongar su buena racha en Tuyucuá

El “Legendario” arriba a La Huerta con una campaña espejo a la de su rival, pero con el ánimo en alza tras golear a Rubio Ñu en la fecha anterior. El equipo de Víctor Ceferino Bernay ha ido de menos a más: luego de un debut amargo ante Olimpia y un empate frente a Trinidense, parece haber encontrado el gol. Para el Aborigen, este partido es una prueba de fuego para demostrar que lo sucedido en el cierre del torneo anterior —donde se le escapó el título ante Cerro Porteño en la última jornada— es cosa del pasado. El escenario le favorece estadísticamente, ya que el “Cacique” logró imponerse en sus últimas dos visitas a La Huerta, un antecedente que pesa en la previa de este choque que ganó rivalidad en los últimos años.

Antecedentes de los duelos entre Libertad y Guaraní

La formación de Libertad vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera y Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Martínez, Hernesto Caballero y Marcelo Fernández; Gustavo Aguilar y Lorenzo Melgarejo

La formación de Guaraní vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Gaspar Servio; Alcides Barbotte, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho y Alexandro Maidana; Agustín Manzur, Luis Martínez Soto, Matías López y Derlis Rodríguez; Iván Ramírez Ferreira y Diego Fernández.