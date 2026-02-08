Fútbol
08 de febrero de 2026 - 10:48

A qué hora juega Nacional vs. Olimpia y dónde ver en vivo

El delantero de Olimpia, Adrián Alcaraz intenta avanzar con el esférico ante la persecución del mediocampista de Nacional, Roberto Ramírez.
El delantero de Olimpia, Adrián Alcaraz intenta avanzar con el esférico ante la persecución del mediocampista de Nacional, Roberto Ramírez.Fernando Romero

Nacional y Olimpia dan cierre esta noche a la disputa de la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Nacional y Olimpia completan esta noche a la disputa de la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor de Felipe Ariel Giménez y el Franjeado de Pablo “Vitamina” Sánchez juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Arsenio Ericode Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Nacional vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Nacional vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Nacional vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.