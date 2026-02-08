Nacional y Olimpia se disputan el liderato en “La Visera”

Nacional y Olimpia protagonizan esta noche el duelo más esperado de la cuarta jornada del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El encuentro, que tendrá como escenario el estadio Arsenio Erico de Asunción a partir de las 20:30, pone frente a frente al puntero absoluto y a uno de sus inmediatos perseguidores en una batalla directa por el mando de la clasificación. El arbitraje principal estará a cargo de Blas Romero, mientras que la supervisión de las jugadas mediante la tecnología del VAR será responsabilidad de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Nacional, por mantenerse en la cima

El presente de Nacional es, sencillamente, impecable. Al cumplirse las primeras tres jornadas del Torneo Apertura 2026, el conjunto tricolor se erige como el único dueño de la cima con puntaje ideal. Esta racha perfecta es el resultado de una cosecha invicta frente al Sportivo San Lorenzo, Sportivo Luqueño y Sportivo 2 de Mayo. Más allá del arranque liguero, el equipo llega blindado por una estadística ante su próximo rival, encadenando siete partidos sin conocer la derrota frente al Franjeado, registrando cuatro victorias y tres empates. Entre esos festejos se incluye el triunfo en los cuartos de final de la Copa Paraguay 2024. Bajo la dirección técnica de Felipe Giménez, Nacional buscará no solo estirar este invicto histórico, sino también defender su posición de privilegio; frente tendrá a un rival directo que acecha la punta.

Olimpia, por apoderarse del liderato

Por su parte, Olimpia llega a esta cita con la ambición de dar un golpe de autoridad y arrebatarle la cima a su rival de turno. El equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez, que se encuentra a solo dos unidades de la cúspide, presentará un cambio de sistema táctico, que tendrá el “doble 9″ diseñado para este encuentro en Barrio Obrero. El Decano inició su camino con éxito en el “clásico más añejo” ante Guaraní, sufrió un breve traspié al igualar frente al Sportivo 2 de Mayo y recuperó la memoria ganadora recientemente al derrotar al Sportivo Trinidense. Ahora, el conjunto franjeado tiene ante sí la oportunidad de cortar su sequía ante el “Tricolor” y escalar a lo más alto de la tabla de posiciones.

La formación de Nacional vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Carlos Espínola, Alexis Cañete, Thomas Gutiérrez y Gastón Benítez; Orlando Gaona Lugo, Fabrizo Jara, Roberto Ramírez, Sebastián Vargas; Hugo Iván Valdez y Roque Santacruz.

La formación de Olimpia vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz, Hugo Quintana e Iván Leguizamón; Carlos Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz.