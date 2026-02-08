Libertad 3-Guaraní 3: Canasta llena en La Huerta

Guaraní mejor de inicio; Libertad al final

Pese al calor sofocante, el ritmo del primer tiempo fue mucho más intenso y con cuatro goles; uno de Libertad y tres de Guaraní. Muy temprano el Gumarelo pasó a ganador con autogol de Diego Fernández, en un entrevero de piernas que hasta pareció que fue un puntín de Iván Ramírez, pero no.

La ventaja del dueño de casa se registró tras un tiro de esquina, jugada en la que Melgarejo se adelantó al primer palo, peinó y la pelota fue adentro tras pegar en el talón del aurinegro. El Legendario se hizo dominador del campo y la pelota, y no tardó en empatar, por medio de Derlis Rodríguez, también después de un córner. Maidana tocó el timbre de Morínigo en medio de la mejor intensidad del equipo de Víctor Bernay.

En una jugada de pelota parada, una tonta acción de Robert Rojas terminó en falta y penal a favor de la visita; Servio ratificó su capacidad de arquero penalero. Treinta y siete minutos de juego, ventaja de Guaraní, que cerró su casi perfecto primer periodo con la anotación de Diego Fernández, luego de un saque lateral y de esa manera se redimió. A vestuarios con el 3-1, con el cuadro de Dos Bocas favorito de salir festejando de La Huerta, más por el rendimiento de la formación de Chiqui Arce.

Sin variantes en los once, pero con un Libertad distinto y el golazo de descuento de Lorenzo Melgarejo cambió el trámite del encuentro apenas se reanudó el recorrido del balón en Tuyucuá. El bombazo del capitán liberteño, tras una excelente gestación personal de este, golpeó al Legendario a los 2 minutos.

Guaraní ya no se repuso de este impacto, quedó muy lejos el nivel de la etapa anterior y Libertad comenzó a diagramar en la cancha una superioridad en el campo y la paridad era cuestión de tiempo. Derlis Rodríguez ya no fue el director de orquesta de la visita, por el contrario, poco después del tanto que acercó al empate al dueño casa, un potente remate de Iván Ramírez pasó pegando el travesaño de Servio.

Iban pasando los minutos, y cada vez más retirado del arco de Morínigo se veía a los aborígenes, y las variantes tampoco favorecieron. Arce tiró toda la carne a la parrilla y el dominio gumarelo en la parte final tuvo el premio con la segunda anotación de Lorenzo. De ahí quedaron diez minutos de partido, que se fue con el 3-3.