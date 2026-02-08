Julio César Cáceres asume el desafío de levantar al Sportivo San Lorenzo

La institución le dio la bienvenida al “Emperador” a través de sus canales oficiales con un entusiasta mensaje: “¡EL EMPERADOR LLEGA A LA CIUDAD UNIVERSITARIA! Es un honor anunciar a Julio César Cáceres como nuevo Director Técnico del Club Sportivo San Lorenzo. Un multicampeón que llega para aportar toda su experiencia, temple y ambición a nuestro plantel principal. ¡Bienvenido a casa, Profe! Que este camino esté lleno de éxitos y alegrías para todo el Rayadito”.

Lea más: El Apertura 2026 cobra su primera víctima, Sergio Orteman fuera de San Lorenzo

El estratega, oriundo de San José de los Arroyos, retoma la actividad en la dirección técnica apenas meses después de concluir su ciclo en el Sportivo Luqueño, al que dirigió hasta inicios de octubre de año pasado. El “Emperador” asume un reto de alta exigencia: reconstruir la moral de un plantel afectado por el difícil inicio de temporada y garantizar la estabilidad en una categoría donde cada punto perdido pesa en la lucha por la permanencia, más aún atendiendo que el elenco “santo” divide por una temporada en la tabla de promedios.