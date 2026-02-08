Olimpia derrota a Nacional y escala a la cima del Apertura

La Academia paga caro la desatención

Olimpia consiguió un premio mayor al que había merecido y, sobre el final, derrotó 2-1 a Nacional, que pagó caro una desatención en la última jugada del partido.

Para ser honestos, la primera mitad resultó mucho más atractiva en materia de espectáculo. El juego fue fluido y por momentos veloz, dando a entender que podía venir algo mejor.

El Decano se puso en ventaja muy temprano tras una buena jugada de Iván “Coyote” Rodríguez por izquierda, quien envió un centro preciso para la aparición de Hugo Quintana en el área. Si bien no es un hombre alto y fornido, siempre encuentra la manera de sorprender: apareció solo y de cabeza marcó el 1-0 del compromiso.

Todo indicaba que la etapa inicial concluiría con la ventaja franjeada, pero una falta ingenua de Rodríguez sobre Gutiérrez, de Nacional, fue advertida por el VAR y el árbitro Blas Romero sancionó el penal.

De la ejecución se encargó Ignacio “Nacho” Bailone, quien no tuvo inconvenientes para convertir y establecer el empate transitorio. Así se fueron al descanso con una igualdad justa y acorde a lo mostrado por ambos.

En la etapa complementaria el trámite se estancó. “Vitamina” Sánchez mandó a la cancha de entrada a Adrián Alcaraz, aunque no fue suficiente para inclinar la balanza. Luego, los ingresos de Alex Franco y Franco Alfonso le dieron mayor dinámica al juego de Olimpia, pero sin lograr la precisión necesaria en ofensiva.

Por su parte, la Academia apostó por la velocidad con el ingreso de Josué Colmán, y más tarde se sumaron Lucas González y Alejandro Samudio, aunque tampoco hubo un cambio significativo en el desarrollo del partido.

Cuando todo parecía encaminarse a la paridad, a los 96 minutos una desatención defensiva de los Albos le permitió al Decano aprovechar la última jugada: un pelotazo, la peinada de Alcaraz y, de primera, el soberbio remate de Alex Franco para vencer a “Kily” Rojas y sellar el triunfo de Olimpia, que se quedó con los tres puntos y la cima del torneo Apertura.