Cerro Porteño, con ajustes de piezas para recibir a su vecino Nacional

El técnico azulgrana, Jorge Bava, decide intervenir profundamente en la estructura del equipo para buscar mayor volumen de juego. La principal novedad es la esperada titularidad de Mateo Klimowicz; sin embargo, debido a la restricción reglamentaria de alinear solo a cuatro extranjeros de forma simultánea, el estratega se verá obligado a sacrificar al lateral uruguayo Fabricio Domínguez Huertas. Para recomponer la última línea, Rodrigo Gómez ocupará el carril derecho, permitiendo así el encaje de las piezas foráneas en otras zonas del campo.

En la zona medular también se perfilan cambios significativos con el retorno de Gastón Giménez, quien recupera su puesto en el once inicial desplazando a Robert Piris da Motta. Junto a él, Cristhian Paredes se anota en el equipo base en sustitución de Carlos Franco respecto a lo visto la fecha pasada. En la delantera, Bava apostará por un tridente ofensivo de jerarquía conformado por Klimowicz, quien ingresa por Aguayo, el referente de área Pablo Vegetti e Ignacio Aliseda, a quien el entrenador decide sostener en la formación titular a pesar de las críticas.

De esta manera, la formación que perfila el conjunto azulgrana para dejar los tres puntos en casa ante el “Tricolor” estará integrada por Alexis Martín Arias en el arco, escoltado por una defensa con Rodrigo Gómez, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Guillermo Benítez. El equilibrio en el medio campo correrá por cuenta de Cristhian Paredes, Gastón Giménez y Jorge Morel, mientras que el ataque quedará integrado por Mateo Klimowicz, Pablo Vegetti e Ignacio Aliseda.