Fútbol
13 de febrero de 2026 - 13:28

Guaraní y San Lorenzo abren la quinta jornada en La Arboleda

Los futbolistas de Guaraní celebran un gol en el partido frente a Libertad por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Guaraní y Sportivo San Lorenzo disputah hoy la fecha 5 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen y el Rayadito, que estrena técnico, juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en La Arboleda de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

Guaraní y San Lorenzo disputan hoy el primer partido de la quinta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen y el Rayadito juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción: dirige Carlos Paul Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: A qué hora juega Guaraní vs. San Lorenzo y dónde ver en vivo

Guaraní, para volver al triunfo

Guaraní quiere regresar al triunfo para intentar reducir la diferencia con el líder Olimpia o al menos, no ceder nuevamente puntos en la tabla de posiciones. El Aborigen de Víctor Bernay, que el jueves debuta en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 contra Juventud de Uruguay, empató 3-3 con Libertad en la ronda anterior y quedó con 5 puntos, a 5 unidades del Decano.

Los futbolistas de Guaraní celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.
San Lorenzo estrena técnico

San Lorenzo inicia la era Julio César Cáceres, quien reemplazó a Sergio Orteman después de la derrota 3-0 con Recoleta FC en el Gunther Vogel. El Rayadito, que regresó a la máxima categoría este año, perdió los cuatro duelos que disputó en el certamen: además de la caída ante el Canario, está el 0-1 vs. Nacional, 2-4 vs. Cerro Porteño y 0-1 vs. Sportivo Ameliano.

Momento de la disputa del balón entre jugadores de San Lorenzo y Recoleta en un partido por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.
La formación de Guaraní vs. San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Gaspar Servio; Daniel Pérez, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho, Alexandro Maidana; Matías López, Marcos Gómez, Luis Martínez, Diego Fernández; Derlis Rodríguez e Iván Ramírez.

Lea más: El inédito líder que puede tener hoy el torneo Apertura 2026

La formación de San Lorenzo vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Federico Cristóforo; Leandro Esteche, Luis Fernando Cáceres, Mario López, Iván Torres; Víctor Céspedes, Aldo Quiñónez, Bruno Piñatárez, Mathías Martínez; Alex Álvarez y José Barrios.