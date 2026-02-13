Guaraní y San Lorenzo abren la quinta jornada en La Arboleda

Guaraní y San Lorenzo disputan hoy el primer partido de la quinta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen y el Rayadito juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción: dirige Carlos Paul Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: A qué hora juega Guaraní vs. San Lorenzo y dónde ver en vivo

Guaraní, para volver al triunfo

Guaraní quiere regresar al triunfo para intentar reducir la diferencia con el líder Olimpia o al menos, no ceder nuevamente puntos en la tabla de posiciones. El Aborigen de Víctor Bernay, que el jueves debuta en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 contra Juventud de Uruguay, empató 3-3 con Libertad en la ronda anterior y quedó con 5 puntos, a 5 unidades del Decano.

San Lorenzo estrena técnico

San Lorenzo inicia la era Julio César Cáceres, quien reemplazó a Sergio Orteman después de la derrota 3-0 con Recoleta FC en el Gunther Vogel. El Rayadito, que regresó a la máxima categoría este año, perdió los cuatro duelos que disputó en el certamen: además de la caída ante el Canario, está el 0-1 vs. Nacional, 2-4 vs. Cerro Porteño y 0-1 vs. Sportivo Ameliano.

La formación de Guaraní vs. San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Gaspar Servio; Daniel Pérez, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho, Alexandro Maidana; Matías López, Marcos Gómez, Luis Martínez, Diego Fernández; Derlis Rodríguez e Iván Ramírez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: El inédito líder que puede tener hoy el torneo Apertura 2026

La formación de San Lorenzo vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Federico Cristóforo; Leandro Esteche, Luis Fernando Cáceres, Mario López, Iván Torres; Víctor Céspedes, Aldo Quiñónez, Bruno Piñatárez, Mathías Martínez; Alex Álvarez y José Barrios.