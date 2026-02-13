Fútbol
13 de febrero de 2026 - 11:01

A qué hora juega hoy Recoleta vs. Luqueño y dónde ver en vivo

Wilfrido Báez, futbolista de Recoleta FC, celebra un gol en el partido frente a San Lorenzo por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.
Wilfrido Báez, futbolista de Recoleta FC, celebra un gol en el partido frente a San Lorenzo por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.

Recoleta FC y Sportivo Luqueño disputan hoy la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Recoleta FC y Sportivo Luqueño disputan hoy la quinta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario de Jorge González y el Auriazul de Lucas Barrios juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Conduce Juan Gabriel Benítez con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los futbolistas de Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a Nacional por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los futbolistas de Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a Nacional por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.

Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.