Pablo ‘Vitamina’ Sánchez: “Hablé con Lezcano, el chico quiere venir”

El conductor franjeado no solo confirmó el interés, sino que detalló la charla privada que mantuvo con el futbolista, destacando el sentido de pertenencia de Lezcano con la franja negra: “Sí, hablé con Lezcano, hablé con Lezcano, el chico quiere venir. Me dice: ‘Profe, yo soy olimpista y soy el primero que quiere estar ahí’. No es una situación fácil, teniendo en cuenta que estamos hablando de un jugador de mucha jerarquía, un jugador que no es barato, un jugador que Fluminense hizo una inversión muy grande”.

Lea más: El líder Olimpia frena la marcha con paridad ante Rubio Ñu en Sajonia

El cuerpo técnico vio cómo sus opciones en los extremos se han reducido en las últimas semanas, lo que abrió la posibilidad. “Intercambiamos mensajes y me dice: ‘Profe, ¿lo puedo llamar?’. ‘Obvio, llamame’, y ahí estuvimos charlando. El deseo es mío, es de él, y la dirigencia va a hacer seguramente un esfuerzo, ojalá se nos dé, porque sería super importante. Daba la sensación de que teníamos un montón de extremos, y de golpe, la lesión de Iván Leguizamón y la partida de Rodney Redes ya nos prendieron una pequeña luz de alerta”.