Fútbol
15 de febrero de 2026 - 11:30

A qué hora juega Cerro Porteño vs. Nacional y dónde ver en vivo

El árbitro David Ojeda es llamado al VAR para revisar el penal que sancionó por mano de Gastón Giménez, jugador de Cerro Porteño, en el partido frente a Nacional por la fecha 18 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
El árbitro David Ojeda es llamado al VAR para revisar el penal que sancionó por mano de Gastón Giménez, jugador de Cerro Porteño, en el partido frente a Nacional por la fecha 18 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Cerro Porteño y Nacional completan hoy la disputa de la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo. 

Por ABC Color

Cerro Porteño y Nacional completan hoy la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El “Ciclón” de Barrio Obrero, de Jorge Bava, y el “Tricolor”, de Felipe Ariel Giménez, juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Arbitra Derlis Benítez, con el VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Nacional: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Cerro Porteño vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Google Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.