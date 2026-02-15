A qué hora juega Cerro Porteño vs. Nacional y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Nacional completan hoy la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El “Ciclón” de Barrio Obrero, de Jorge Bava, y el “Tricolor”, de Felipe Ariel Giménez, juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Arbitra Derlis Benítez, con el VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Nacional: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Cerro Porteño vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

Tigo Sports Paraguay