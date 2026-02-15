Cerro Porteño y Nacional juegan por el liderato en La Nueva Olla

Cerro Porteño y Nacional completan hoy la fecha 5 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El “Ciclón” de Barrio Obrero y el Tricolor juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción: dirige Derlis Benítez, con VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño, por alcanzar la cima en la antesala del Clásico

Cerro Porteño encara este desafío con una consigna clara: obtener la victoria para dar alcance a su acérrimo rival en lo más alto de la tabla de posiciones. El “Ciclón” de Jorge Bava llega a esta cita tras un deslucido empate ante el cuadro alternativo del Sportivo 2 de Mayo; sin embargo, el ánimo azulgrana se renovó tras la paridad sin goles de ayer entre el líder, Olimpia, y el recién ascendido Rubio Ñu. Ahora, el conjunto azulgrana tiene la oportunidad de saltar a la cúspide si derrota a su vecino, en lo que será el preludio ideal para el Superclásico del fútbol paraguayo, programado para este sábado en La Nueva Olla.

Nacional, por recuperar la ruta triunfal y el liderazgo exclusivo

Por su parte, Nacional llega a esta quinta jornada tras ver interrumpida la marcha perfecta que sostuvo durante en las primeras tres fechas del Apertura 2026. El “Tricolor”, de Felipe Ariel Giménez, apenas debe “cruzar la calle” para visitar a su vecino, Cerro Porteño, con una misión doblemente importante: recuperar el liderazgo exclusivo que le arrebató Olimpia en la ronda anterior y, al mismo tiempo, frustrar el ascenso del “Ciclón” a la cima justo antes del Superclásico.

Antecedentes de los enfrentamientos entre Cerro Porteño y Nacional

La formación de Cerro Porteño vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Guillermo Benítez; Cristhian Paredes, Gastón Giménez y Jorge Morel; Mateo Klimowicz, Pablo Vegetti e Ignacio Aliseda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La formación de Nacional vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Carlos Espínola, Alexis Cañete, Thomas Gutiérrez y Fernando Díaz; Orlando Gaona Lugo, Silvio Torales, Roberto Ramírez y Sebastián Vargas; Hugo Iván Valdez y Roque Santa Cruz.