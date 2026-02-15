Trinidense recibe en su barrio a un Libertad necesitado de protagonismo

La quinta jornada del torneo Apertura 2026 continúa esta tarde con un duelo de realidades opuestas, pero urgencias compartidas. A partir de las 18:30 (hora local), la “Cruz Amarilla” y el “Gumarelo” se verán las caras en el Estadio Martín Torres. El arbitraje estará a cargo de Mario Díaz de Vivar, quien contará con el respaldo de Ulises Carlos Figueredo en la cabina del VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Trinidense, por seguir en la senda victoriosa

El Sportivo Trinidense encara la quinta ronda impulsado por su primer festejo en el certamen. El conjunto de José Gabriel Arrúa, que inició el torneo con sendos empates ante Recoleta FC y Guaraní para luego caer frente a Olimpia, llega fortalecido tras vencer en la fecha más reciente a su clásico rival, Rubio Ñu. Aquella victoria en el Derbi de Santísima Trinidad fue histórica, al ser la primera del “Triqui” sobre su vecino en la máxima categoría. Con este envión anímico ideal, buscará extender su racha victoriosa esta tarde frente a Libertad.

Libertad, por empezar a recuperar el protagonismo

Por su parte, Libertad se encuentra lejos del protagonismo que lo caracterizó en los últimos años; su campaña actual parece una extensión del flojo rendimiento con el que cerró la temporada anterior. El “Gumarelo”, ahora bajo la conducción de Francisco “Chiqui” Arce, apenas logró una victoria en sus primeras cuatro presentaciones del Apertura 2026. Al bache futbolístico se suma un panorama hospitalario crítico: las graves lesiones de Hugo Fernández, pieza clave en el desequilibrio, y de Robert Rojas, baluarte en la defensa, quienes se perderán lo que resta del semestre. Ante este escenario, un triunfo hoy es una necesidad imperativa y el único bálsamo posible para iniciar el ascenso en la tabla.

Antecedentes de los encuentros entre Sportivo Trinidense y Libertad

La formación de Sportivo Trinidense vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour ; César Benítez, Hermes David Villalba, Agustín da Silveira y Sergio Mendoza; Tomás Rayer, Luis de la Cruz, Gustavo Viera y Pedro Zarza; Néstor Camacho y Clementino González.

La formación de Libertad vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez Segovia, Diego Viera, Néstor Giménez y Matías Espinoza; Lucas Sanabria, Thiago Fernández, Álvaro Campuzano y Federico Carrizo; Gustavo Aguilar y Lorenzo Melgarejo.