Fútbol
15 de febrero de 2026 - 11:32

A qué hora juega Sportivo Trinidense vs. Libertad y dónde ver en vivo

El festejo del extremo de Libertad Iván Franco tras anotar un tanto en el estadio Martín Torres, frente al Sportivo Trinidense, en el encuentro correspondiente al torneo Clausura 2025.Marta Escurra

Sportivo Trinidense y Libertad disputan hoy la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo. 

Por ABC Color

Sportivo Trinidense y Libertad disputan hoy la fecha 5 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. La “Cruz Amarilla”, de José Gabriel Arrúa, y el “Gumarelo”, de Francisco “Chiqui” Arce, juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Martín Torres de Asunción. Conduce Mario Díaz de Vivar, con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Trinidense vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Sportivo Trinidense vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Sportivo Trinidense vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.