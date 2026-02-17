Fútbol
San Lorenzo: Colmán y Páez, rayaditos

Cristian Colmán continuará su carrera en el Sportivo San Lorenzo.
El Sportivo San Lorenzo suma jugadores, pero no puntos. Si bien la temporada recién se inicia, a esta altura su permanencia en Primera está hipotecada. La dotación rayadita cuenta con dos nuevos componentes.

Los delanteros Cristian Colmán (31 años) y Aarón Páez (21) se suman al plantel del Sportivo San Lorenzo, que dirige Julio César Cáceres, reemplazante de Sergio Orteman.

Los 21 fichajes del Rayadito para el 2026 son: Wilson Quiñónez, Luis Vargas, Luis Franco, Leandro Esteche, Alexis Doldán, Jeferson Torales, Luis F. Cáceres, Alex Álvarez, Iván Torres, Víctor Céspedes, Tobías Jara, Giulio Perinetto, Bruno Piñatares, Ignacio Figueroa, Mathías Martínez, Matías Alfonzo, Gerónimo Benavides, Mario López, Elías Alderete, Cristian Colmán y Aarón Páez.