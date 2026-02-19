Nacional defiende la punta del Apertura

Esta jornada se abrirá con el choque entre Sportivo San Lorenzo y Sportivo Trinidense en la Ciudad Universitaria, a las 18:30.

Lea más: Trinidense, Sudamericana a estadio lleno

El duelo de fondo, entre Nacional y Ameliano, es indudablemente el más atractivo, por la gran campaña de los equipos.

La Academia registra cuatro victorias y una derrota, mientras que la V azulada tiene una marca de tres triunfos consecutivos, un empate y una caída.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Felipe Giménez, conductor tricolor, está con viento a favor en cuanto a resultados, aunque como no todo puede ser perfecto, se le puede cuestionar la escasa participación de los chicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El reglamento establece la obligatoriedad de inclusión de un atleta nacido el 1 de enero de 2007 en adelante hasta totalizar 900 minutos en el campeonato.

En el 2 de Mayo, “Felipep” dejaba pasar las fechas sin la inclusión de juveniles, por lo que en los tramos finales de los certámenes se veía en “figurillas”, ya que con el sub 19, el potencial de los elencos se ve mermado, salvo excepciones.

En el “match” vespertino, el Rayadito buscará sus primeros puntos después de perder en sus cinco presentaciones en su vuelta a la máxima categoría, aunque la Cruz amarilla se presenta como un hueso duro de roer.