Trinidense: Sudamericana, a estadio lleno

El duelo entre la Cruz amarilla (Trinidense) y el Decano (Olimpia) está fijado para el miércoles 4 de marzo, en el Defensores del Chaco, a las 21:30.

La institución auriazul dividió el coliseo de Sajonia en nueve sectores, de los cuales cuatro están agotados, Sur, destinado al grueso de la hinchada franjeada, además Preferencias A, B y D.

Las localidades aún disponibles y que pueden ser adquiridas a través de Tuti, son: Norte, a un costo de 45.000 guaraníes; Preferencias E, para los fanáticos del “Triqui”, también a G. 45.000; Plateas a G. 72.000; Preferencias C, a G. 180.000 y Vip Albirroja, a G. 225.000.

Trinidense viene de dos victorias seguidas en el torneo Apertura (Rubio Ñu y Libertad) y lidera el ranking del “minutaje” sub 19, con la participación en las cinco fechas del “picante” extremo Pedro Manuel Zarza, quien milita en la institución de Santísima Trinidad, a préstamo de Olimpia.

Los auriazules jugarán mañana con San Lorenzo, a las 18:30, en el Gunther Vogel.