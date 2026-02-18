Sportivo Trinidense
18 de febrero de 2026 - 01:00

Trinidense: Sudamericana, a estadio lleno

Pedro Manuel Zarza Gavilán (18 años), de gran nivel en Trinidense.
Pedro Manuel Zarza Gavilán (18 años), de gran nivel en Trinidense.

Sportivo Trinidense disputará su partido contra Olimpia por la primera fase de la Copa Sudamericana a estadio lleno, de acuerdo a la proyección de la venta de las entradas.

Por ABC Color

El duelo entre la Cruz amarilla (Trinidense) y el Decano (Olimpia) está fijado para el miércoles 4 de marzo, en el Defensores del Chaco, a las 21:30.

Lea más: Trinidense derrota a Libertad

La institución auriazul dividió el coliseo de Sajonia en nueve sectores, de los cuales cuatro están agotados, Sur, destinado al grueso de la hinchada franjeada, además Preferencias A, B y D.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2449

Las localidades aún disponibles y que pueden ser adquiridas a través de Tuti, son: Norte, a un costo de 45.000 guaraníes; Preferencias E, para los fanáticos del “Triqui”, también a G. 45.000; Plateas a G. 72.000; Preferencias C, a G. 180.000 y Vip Albirroja, a G. 225.000.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trinidense viene de dos victorias seguidas en el torneo Apertura (Rubio Ñu y Libertad) y lidera el ranking del “minutaje” sub 19, con la participación en las cinco fechas del “picante” extremo Pedro Manuel Zarza, quien milita en la institución de Santísima Trinidad, a préstamo de Olimpia.

Los auriazules jugarán mañana con San Lorenzo, a las 18:30, en el Gunther Vogel.