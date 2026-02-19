Nacional y Sportivo Ameliano disputan por el liderazgo en “La Visera”

Nacional y Sportivo Ameliano se enfrentan hoy por la sexta fecha del torneo Apertura 2026. El “Tricolor”, actual líder solitario, recibe a una “V Azulada” que llega inspirada y con intenciones de asaltar la punta. El encuentro está programado para las 20:30 (hora local) en el Estadio Arsenio Erico, de Barrio Obrero. Este choque promete ser determinante para las aspiraciones de ambos: mientras la Academia busca consolidar su ventaja en lo más alto, los dirigidos por Roberto Nanni intentarán extender su racha de victorias para escalar a la cima. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Nacional, por consolidar el liderazgo en la clasificación

Nacional llega a la sexta ronda del torneo Apertura 2026 en un momento inmejorable, consolidado como el único puntero del certamen. Bajo la dirección técnica de Felipe Ariel Giménez, el “Tricolor” recuperó recientemente su condición de líder tras vencer a domicilio a Cerro Porteño (2-0) en el duelo de vecinos. La “Academia” supo aprovechar el empate de Olimpia ante Rubio Ñu para desplazar al “Decano” de la cima y tomar el mando en solitario. El compromiso frente a Sportivo Ameliano, se presenta como la oportunidad ideal para que el conjunto de Barrio Obrero consolide su ventaja.

Ameliano, por prolongar su racha y asaltar la punta

Sportivo Ameliano llega a este compromiso en un estado de gracia, encadenando tres victorias consecutivas que han transformado sus aspiraciones en el torneo. Lo que comenzó como una campaña enfocada exclusivamente en engrosar su promedio para alejarse de la zona de descenso, se va convirtiendo ahora en una lucha directa por el protagonismo del Apertura 2026. Bajo la dirección técnica de Roberto Nanni, la “V Azulada” se encuentra ante una oportunidad inmejorable de asaltar la punta de la clasificación y desplazar precisamente a Nacional de la cima.

La formación de Nacional vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Juan Segundo Feliú, Alexis Cañete, Gastón Benítez y Fernando Díaz; Orlando Gaona Lugo, Roberto Ramírez, Josué Colmán y Sebastián Vargas; Hugo Iván Valdez e Ignacio Bailone.

La formación de Sportivo Ameliano vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Hugo Fabián Franco, Julio González Trinidad, Miguel Jacquet y Jesús Abel Paredes; Fredy Vera, Walter Rodríguez, Jonathan Benítez y Valentín Larralde; Elvio Vera y Jorge Sanguina.