San Lorenzo-Trinidense, choque de realidades opuestas en la Ciudad Universitaria

Sportivo San Lorenzo y Sportivo Trinidense serán los encargados de dar el puntapié inicial a la sexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División paraguaya. El duelo de “Sportivos” tendrá lugar en el Estadio Gunther Vogel de la Ciudad Universitaria, a partir de las 18:30 (hora local). El encuentro se perfila como un choque de realidades opuestas: mientras el “Rayadito” llega urgido por sumar sus primeros puntos bajo el mando de Julio César Cáceres para salir del foso, la “Cruz Amarilla” de José Gabriel Arrúa busca ratificar su gran momento y acechar el liderato de Nacional. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

San Lorenzo y la urgencia de cosechar sus primeros puntos

Sportivo San Lorenzo afronta la crítica misión de sumar sus primeros puntos en el torneo Apertura 2026 frente a su gente. Tras cinco fechas disputadas, el conjunto universitario arrastra un preocupante registro pleno de derrotas que lo mantiene en el fondo de la tabla de posiciones y, lo que es más grave, en la última ubicación de la tabla de promedios.

Este inicio de temporada fue turbulento para el “Rayadito” en su regreso a la máxima categoría tras cinco años de ausencia. La crisis de resultados ya se cobró su primera víctima con la salida de Sergio Orteman, quien dirigió los primeros cuatro encuentros. En la jornada anterior, el debut de Julio César Cáceres en la conducción tampoco pudo romper la inercia negativa, cayendo ante Guaraní. Bajo la nueva conducción técnica, San Lorenzo busca desesperadamente enderezar el rumbo para evitar que su retorno a la élite sea solo un paso fugaz.

Trinidense busca el triunfo que lo deje a uno de la cima

Sportivo Trinidense llega a este compromiso en plena racha positiva y con la posibilidad de quedar a un solo punto del líder solitario, Nacional, que jugará en segundo turno. El equipo dirigido por José Gabriel Arrúa logró enderezar el rumbo en el torneo Apertura 2026 tras un inicio irregular, en el que apenas cosechó dos empates y una derrota en sus primeras presentaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La “Cruz Amarilla” arriba motivada tras encadenar dos victorias consecutivas de alto impacto. Primero, se quedó con el honor del barrio al vencer a Rubio Ñu en el clásico de Santísima Trinidad, y recientemente dio el golpe de autoridad al doblegar a Libertad. Con este envión anímico, el “Triqui” desembarca en San Lorenzo con el objetivo de llevarse los tres puntos y meterse entre los animadores principales, en esete inicio de certamen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La formación de Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Wilson Quiñónez; Maximiliano García, Luis Fernando Cáceres, Mario López Quintana e Iván Torres; Axel Galeano, Aldo Quiñónez, Bruno Piñatares y Roberto Mathías Martínez; Jeferson Torales y José Alfredo Barrios.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Sportivo San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Luis de la Cruz, César Benítez, Agustín da Silveira y Sergio Mendoza; Pedro Zarza, Nelson Ariel Gauto, Gustavo Viera y Tomás Rayer; Alan Cano y Clementino González.