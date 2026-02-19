Fútbol
19 de febrero de 2026 - 01:00

San Lorenzo: Experiencia para la delantera rayadita

Cristian Colmán, nueva incorporación del Sportivo San Lorenzo, en compañía del presidente del club, Óscar Simeón Said.
El Sportivo San Lorenzo presentó ayer al experimentado atacante Cristian Ariel Colmán Ortiz (31 años), quien se encontraba libre tras desvincularse del Deportivo Cali de Colombia.

Por ABC Color

El club de la Ciudad Universitaria, Sportivo San Lorenzo, además de apostar al goleador Cristian Colmán, aseguró igualmente el concurso del joven delantero Aníbal Aarón Páez (21), de la cantera del Olimpia, últimamente en Ameliano.

Para la temporada de retorno al círculo privilegiado, el Rayadito realizó una gran cantidad de incorporaciones. Sin embargo, lleva cinco derrotas consecutivas en el torneo Apertura. Luego de la cuarta, prescindió de los servicios del entrenador uruguayo Sergio Orteman, nombrando en su reemplazo a Julio César Cáceres.

La larga lista de contratados por San Lorenzo está compuesta por: Wilson Quiñónez, Luis Vargas, Luis Franco, Leandro Esteche, Alexis Doldán, Jeferson Torales, Luis Fernando Cáceres, Alex Álvarez, Iván Torres, Víctor Céspedes, Tobías Jara, Giulio Perinetto, Bruno Piñatares, Ignacio Figueroa, Mathías Martínez, Matías Alfonzo, Gerónimo Benavides, Mario López, Elías Patricio Alderete, Cristian Colmán y Aarón Páez.

