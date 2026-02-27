Recoleta llevará a Olimpia a Ciudad del Este en la Fecha 10 del Apertura 2026

Siguiendo los pasos del Sportivo Ameliano —que mañana traslada su duelo ante el Decano al Alto Paraná—, la directiva del “Canario” decidió capitalizar el gran momento del “Rey de Copas”. El choque entre Recoleta FC y Olimpia quedó fijado para el sábado 14 de marzo a las 18:30, en el Estadio Antonio Aranda Encina del 3 de Febrero de Ciudad del Este. Con esta movida, Recoleta busca asegurar una buena recaudación aprovechando el entusiasmo de la numerosa afición franjeada en el este del país.

El foco de atención se trasladará al Luis Salinas en la novena fecha, donde Guaraní y Cerro Porteño chocarán el sábado 7 de marzo a las 18:30. Ambos llegan con la obligación de sumar para no perder de vista la cima; por un lado, el Ciclón busca afianzar el ciclo de Jorge Bava, mientras que el Legendario necesita redimirse luego del duro golpe que significó la eliminación en Copa Libertadores frente a Juventud de Las Piedras, que lo obliga a centrar toda su atención a las competencias domésticas.

Programaciones de las Fechas 9 y 10 del torneo Apertura 2026