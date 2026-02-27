Alerta Olimpia: Pablo ‘Vitamina’ Sánchez prepara ¡8 cambios!

Olimpia realiza ¡8 cambios! para disputar la octavo fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Sí, ocho: el DT modifica gran parte de la formación preservando a la mayoría de los titulares para la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026, que será contra Sportivo Trinidense el miércoles 4 de marzo en el Defensores del Chaco en Asunción.

El técnico definió la alineación en el entrenamiento matutino, el último antes del viaje a Ciudad del Este (a las 17:00, vía aérea). Entre la cantidad de cambios, aparece el debut del último refuerzo: Rubén Lezcano. El futbolista paraguayo, cedido por Fluminense, llegó el miércoles por la mañana, realizó la revisión médica y entrenó con el plantel desde el jueves.

⚽️🎙️ATENCIÓN A LO QUE PLANTEÓ DANI:



🗣️"Si #Olimpia clasifica a fase de grupos de la #SudamericanaXABC y juega la Fecha 1 vs. River Plate 🇦🇷, el partido de este miércoles ante Trinidense es más importante que jugar ante River, porque ahí tenés cinco mañana, ahora no".

En referencia al triunfo 1-0 sobre Libertad, el tercer clásico consecutivo que ganó (no ocurría en una primera rueda del torneo Apertura desde 2018), el Franjeado sufre variantes en la defensa, el mediocampo y el ataque, en el que regresa Carlos Sebastián Ferreira, quien fue expulsado contra Rubio Ñu y estuvo ausente frente a Cerro Porteño y el Gumarelo.

Los 8 cambios vs. Sportivo Ameliano

César Olmedo por Raúl Cáceres

Juan Vera por Bryan Bentaberry

Anibal Chalá por Mateo Gamarra

Rodrigo Pérez por Richard Ortiz

Alex Franco por Franco Alfonso

Alejandro Silva por Juan Alfaro

Ruben Lezcano por Tiago Caballero

Carlos Sebastián Ferreira por Adrián Alcaraz

¿Cómo es la formación de Olimpia?

Con las 8 modificaciones que planifica Pablo ‘Vitamina’ Sánchez para medir a Sportivo Ameliano el sábado, a las 18:30, en el Antonio Aranda, la formación de Olimpia es la siguiente: Gastón Olveira, César Olmedo, Gustavo Vargas, Juan Vera, Anibal Chalá; Alex Franco, Rodrigo Pérez, Alejandro Silva; Rubén Lezcano, Tiago Caballero y Carlos Sebastián Ferreira.