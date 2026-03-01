Apertura #8: Cerro Porteño, animado y con ventaja

Para este cotejo nocturno entre Cerro Porteño y Recoleta FC, el Canario anuncia la presentación de un equipo alternativo, lo que supone una ventaja para el Ciclón, aunque a veces los suplentes demuestran un alto rendimiento en su deseo de alcanzar la titularidad.

Los aurinegros reservan a los componentes del elenco estable para el partido del jueves contra Nacional por la Copa Sudamericana, a disputarse en Sajonia, a las 19:00. Será el histórico debut de “Reco” en el campo internacional.

Los azulgranas necesitan encadenar buenos resultados para sostener el proyecto del entrenador uruguayo Jorge Bava, a quien se le movió el piso después de sufrir dos caídas seguidas.

Nacional y Guaraní animarán el duelo de primer turno de la jornada dominical, en el estadio Arsenio Erico, a las 18:30.

La Academia intentará aprovechar su localía para imponerse al Cacique, que viene de sufrir un duro golpe en la Copa Libertadores al quedar eliminado en la segunda fase clasificatoria frente al uruguayo Juventud Las Piedras.