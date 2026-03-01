Vitamina Sánchez: “Felices de ver el vestuario sonriendo, disfrutando y siendo punteros”

Para el estratega argentino, el éxito actual es el resultado de haber superado una barrera de desgaste físico y mental considerable tras los clásicos ante Cerro Porteño y Libertad. Al respecto, señaló: “Estamos muy felices de ver a los muchachos en el vestuario sonriendo, disfrutando y siendo punteros. No nos queda otra posibilidad que estar más que felices y contentos, porque era un partido especial, de alguna manera, por la seguidilla que habíamos tenido contra Cerro en el Clásico, y un partido tan importante como lo es siempre contra Libertad en tan poquito tiempo, con el desgaste físico y mental que implican ambos partidos. Ahora nos empieza a pasar algo que ya les dije a los jugadores: hay cuestiones que nos pasan a nosotros porque estamos metidos en este contexto, pero le pasaría a cualquiera”.

Sánchez subrayó la dificultad añadida que representa ser el equipo a batir en el campeonato: “Es normal que le quieran ganar al equipo que va invicto, es normal que le quieran ganar al que va puntero y, encima, de Olimpia; con lo cual tenemos que defender muchas cosas en cada partido. Nos cuesta, hacemos un gran esfuerzo, pero hay dos cosas que quiero rescatar: el arco en cero durante los últimos cuatro partidos y el haber hecho ocho cambios. Eso nos muestra que están todos bien física y futbolísticamente, y sobre todo con muchas ganas. Eso nos da tranquilidad. Como les dijimos en algún momento, somos muchos y las posibilidades les van a llegar a todos. Todos están demostrando que están a la altura y para nosotros es una gran satisfacción”.

Consultado sobre el estado físico del plantel de cara al compromiso de Copa Sudamericana este miércoles, y la situación de nombres propios. “Terminaron bien. Producto del cansancio, Juan Fernando estaba fatigado y Aníbal Chalá terminó un poquito acalambrado, pero sin ningún problema muscular, que es lo que nos preocupa después de este desgaste. Alan Rodríguez está bien recuperado; viene un poquito falto de ritmo, pero está muy bien. Estamos muy contentos porque el ‘Cachorro’ Sánchez ya se sumó a los entrenamientos de manera normal y probablemente sea una opción para el partido de entresemana por la Copa. Iván se está recuperando, pero viene muy bien. Así que, en líneas generales, el objetivo es recuperarlos del cansancio lo más rápido posible; de la cabeza están más que bien todos”.

A pesar de la racha positiva, el trámite del partido ante Ameliano dejó una sensación agridulce en la primera etapa, donde el marcador no se movió. Sin embargo, Vitamina prefiere ver el vaso medio lleno. “Sinceramente, prefiero irme al descanso habiendo generado las situaciones que generamos, que no habiendo generado nada, porque de alguna manera me da pie para decirles a los muchachos que sigan por el mismo camino; no estábamos lejos del gol. Estamos ganando todos los partidos por la mínima, nos gustaría sufrir menos al final. Si repasamos los partidos, Cerro Porteño se nos vino encima los últimos 10 o 15 minutos; con Libertad pasó igual y hoy también. Quizás tendríamos que lograr en algún momento una diferencia más abultada para sufrir menos todos los implicados: la gente, el dirigente, el cuerpo técnico y los propios jugadores. Pero estamos más que contentos”.