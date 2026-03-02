Fútbol
02 de marzo de 2026 - 12:37

A qué hora juega San Lorenzo vs. Libertad y dónde ver en vivo

Los jugadores de Libertad festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.Silvio Rojas, ABC Color

San Lorenzo y Libertad disputan hoy la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

San Lorenzo y Libertad cierran hoy la fecha 8 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Rayadito y el Gumarelo juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Gunther Vogel de San Lorenzo. Conduce Giancarlos Juliadoza con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

San Lorenzo vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Momento de la disputa del balón entre jugadores de San Lorenzo y Recoleta en un partido por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.

San Lorenzo vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los futbolistas de Libertad celebran un gol en el partido frente a Guaraní por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

San Lorenzo vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.