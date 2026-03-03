Se confirma el nuevo Consejo Ejecutivo de la APF sin cambio en las vicepresidencias

Olimpia propuso a Julio Ernesto Jiménez para la vicepresidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). “Comunica formalmente su decisión de proponer a su representante para ocupar la vicepresidencia que corresponda al Club dentro de la confirmación del Consejo Ejecutivo”. Esta petición no prosperó.

El 12 de marzo próximo es la fecha establecida en la que se desarrollará la asamblea general ordinaria en la que se elegirán las nuevas autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Se registrarán cambios en los que se refiere a miembros del Consejo Ejecutivo de la matriz, pero en el cargo de las vicepresidencias se mantendrán los elegidos, respaldado por su facultad, por el titular Robert Harrison.

La actual directiva tiene vigente el mandado hasta fines de este año, y el nuevo periodo abarca 2027-2030, año en el que una parte del Mundial tendrá a nuestro país como una de las sedes. Es decir, que Harrison seguirá contando en las vicepresidencias con Javier Díaz de Vivar, Miguel Figueredo y Oscar Zaputovich.

Si se registrarán cambios entre los miembros del Consejo, como los nombramientos de Norman Rieder (titular de Trinidense), Jorge Cáceres (Club Tacuary) y David Sánchez (Cristóbal Colón de J.A. Saldívar y administrador del Centro de Alto Rendimiento de Ypané). Salen de la directiva, Roberto Garcete (Resistencia), Óscar Barreto (Deportivo Capiatá) y Rolando Safuán (Santaní)

En cumplimiento del calendario electoral, en la tarde de este martes fue presentada la nómina que propone a Robert Harrison, a ser reelecto por un periodo más en el cargo. La propuesta de reelección del actual presidente se registró en ocasión del acto asambleario del pasado 24 de febrero, en el que se aprobaron el balance y memoria de Harrison.