Olimpia propone oficialmente a Julio Jiménez a la vicepresidencia de APF

Olimpia propuso a Julio Jiménez para la vicepresidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). “Comunica formalmente su decisión de proponer a su representante para ocupar la vicepresidencia que corresponda al Club dentro de la confirmación del Consejo Ejecutivo”, señaló el club en un comunicado enviado a Robert Harrison.

“Olimpia propone como candidato a vicepresidente en representación institucional al Dr. Julio Jiménez Granda”, apuntó el Decano con respecto a las elecciones de autoridades de la APF para el período 2027-2030. En la última Asamblea General Ordinaria, el titular de Sportivo Trinidense, Norman Rieder, propuso la reelección de Harrison.

Olimpia propuso a Julio Jiménez Granda a la vicepresidencia de APF

Julio Jiménez Granda es actualmente uno de los vicepresidentes de Olimpia

“El Dr. Julio Ernesto Jiménez Granda acumula varios años de trayectoria como dirigente deportivo dentro de la estructura institucional del Club Olimpia, manteniéndose siempre de cerca con el fútbol en todas sus etapas. Su labor inició en las divisiones formativas”, describe el club con relación a Jiménez Granda, quien actualmente es vicepresidente del Franjeado.