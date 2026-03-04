Arbitraje: Error admitido y “freezer”

Para las autoridades referiles de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Derlis Benítez debió haber expulsado a César Olmedo por juego brusco grave contra Elvio Vera, en el duelo entre Ameliano y Olimpia.

Lea más: Segundo ciclo de Sarabia en Luqueño

La decisión terminó perjudicando a la V azulada, que sucumbió contra el Decano por 1-0, en Ciudad del Este.

Otra equivocación reconocida se dio en la séptima ronda del Apertura. En forma errónea fue anulado un gol de Cristhian Paredes, en la victoria de Cerro Porteño contra Ameliano 1-0.

Por la mala interpretación, Blas Antonio Romero pasó momentáneamente al “freezer”, al que se suma ahora Derlis Benítez y seguramente los integrantes de sus respectivos equipos (sobre todo los del VAR), que están precisamente para dar una mano.