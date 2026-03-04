Segundo ciclo de Sarabia en Luqueño

La vuelta del orientador Pedro Sarabia al Sportivo Luqueño se da luego de siete años. Entre el 27 de octubre de 2018 y el 15 de febrero de 2019 totalizó 17 partidos, incluyendo la Copa Paraguay (tercer puesto), con 6 victorias, 4 empates y 7 derrotas.

Lea más: Pulpito, con tentáculos dañados

En términos ligueros, los números no son tan positivos. Fueron 13 duelos, con 4 triunfos, 3 igualdades y 6 descalabros.

El staff de Pedro Sarabia está conformado por Arnaldo Espínola, Nelson Bernal (ayudantes de campo), Alfredo Gavilán (preparador físico) y Carlos Galeano (entrenador de arqueros).

El Sportivo enfrentará el sábado a Libertad, en La Huerta, a las 20:30, por la novena ronda del Apertura.