04 de marzo de 2026 - 18:03

Segundo ciclo de Sarabia en Luqueño

Pedro Alcides Sarabia (50 años) inicia su segunda etapa como director técnico del Sportivo Luqueño.
Pedro Alcides Sarabia inició este miércoles su segundo ciclo en el Sportivo Luqueño, al que regresa tras la salida de Lucas Barrios, quien habría dado el paso al costado al enterarse de que ya estaban buscando un reemplazante.

La vuelta del orientador Pedro Sarabia al Sportivo Luqueño se da luego de siete años. Entre el 27 de octubre de 2018 y el 15 de febrero de 2019 totalizó 17 partidos, incluyendo la Copa Paraguay (tercer puesto), con 6 victorias, 4 empates y 7 derrotas.

En términos ligueros, los números no son tan positivos. Fueron 13 duelos, con 4 triunfos, 3 igualdades y 6 descalabros.

El staff de Pedro Sarabia está conformado por Arnaldo Espínola, Nelson Bernal (ayudantes de campo), Alfredo Gavilán (preparador físico) y Carlos Galeano (entrenador de arqueros).

El Sportivo enfrentará el sábado a Libertad, en La Huerta, a las 20:30, por la novena ronda del Apertura.