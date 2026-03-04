Copa Sudamericana: Un duelo de interés Nacional

Nacional y Recoleta FC serán protagonistas en Sajonia serán protagonistas este jueves de un partido imperdible. En caso de igualdad, el ganador surgirá a través de los penales.

La Academia llega con el favoritismo a quedarse con esta serie local frente al Canario, que tendrá su histórico estreno internacional y que está en condiciones de brindar la sorpresa.

Esta es la décima intervención de los tricolores en “La Gran Conquista”, después de 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 y 2024. En 2017 tuvieron su mejor actuación, alcanzando los cuartos de final.

El técnico nacionalófilo, Felipe Giménez, se encuentra ante la oportunidad de ganar un partido “caliente”, definitorio. Sus experiencias anteriores, en el 2 de Mayo, no fueron las mejores, eliminado en esta misma instancia en 2024 por Guaraní, más la final de la Copa Paraguay perdida en casa contra General Caballero de Juan León Mallorquín al presentar un esquema conservador en un escenario prácticamente lleno, con el respaldo del público.

Para el Canario, el triunfo significaría salvar el año en términos económicos. Su entrenador, Jorge González Frutos, mencionó que el presupuesto del club es 70.000 dólares mensuales.

Muchos cuestionarían que un técnico hable de cuestiones financieras, pero su trayectoria indica que antes de llegar a ocupar este privilegiado cargo, fue empleado administrativo de la institución aurinegra.