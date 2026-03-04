La Comisión de Árbitros de APF admite que César Olmedo debió ser expulsado

Lo que más llama la atención de este reporte no es solo el error en sí, sino la postura de la dirección de árbitros. Por segunda jornada consecutiva, la APF admite públicamente una falla que incide directamente en el desarrollo de un partido, una situación poco habitual en la gestión institucional. Este reconocimiento oficial subraya que el arbitraje de Derlis Benítez no estuvo a la altura de la jugada en cuestión, ni tampoco contó con la corrección de Ulises Mereles desde el VAE.

La acción se originó por un “error conceptual” del lateral derecho de Olimpia, César Olmedo, quien permitió que el balón picara cerca de su área. Esta vacilación fue aprovechada por el atacante Elvio Vera, quien ganó la posición con la cabeza. En el intento de recuperar el esférico, el iteño lanzó una patada que impactó de lleno en el rostro del jugador de la “V Azulada”, dejándole una marca visible entre las cejas y cerca del ojo izquierdo. El árbitro sancionó la falta y mostró únicamente la tarjeta amarilla, una decisión que hoy la propia Comisión de Árbitros califica como insuficiente.

Tras la revisión técnica del material audiovisual, la dirección de árbitros fue tajante en sus conclusiones. “En una disputa aérea, un delantero cae. El árbitro sanciona con tiro libre directo y amonesta al jugador infractor. En las imágenes se aprecia que el delantero de Sportivo Ameliano cabecea el balón y el defensor de Olimpia, en su intento de jugarlo, termina pateando en el rostro de su adversario y lo hace con uso de fuerza excesiva. Esta acción debió ser considerada como juego brusco y grave por lo que el infractor debió ser expulsado”, fue lo que expresó la dirección de árbitros en su informe.

Acciones polémicas de la octava fecha del torneo Apertura 2026